SIDI BEL ABBES : La RN 95 fermée par les citoyens de Sidi Khaled

La RN 95 reliant Sidi Bel Abbès à Ras El-Ma, via Boukhanefis, Moulay Slissen et autres villes du sud ouest, a également été fermée à la circulation automobile ce mercredi 5 février 2020 par de nombreux citoyens de Sidi Khaled qui ont même dressé une tente géante sur la chaussée. A une question de connaître le mobile de ce mouvement pacifique de protestation, les représentants des protestataires mécontents diront qu'ils auraient été contraints à cette action, suite à ces tragiques accidents survenus sur cet axe routier, et qui n'ont cessé d'endeuiller des familles. ''Nos revendications, seront-ils, ne sont liées, ni au chômage endémique, ni au logement social ....mais à ce tronçon meurtrier de la RN 95 dont nous réclamons immédiatement le dédoublement''.