SIDI BEL ABBES : La RN 94 fermée au niveau de Mezaourou

Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, le phénomène de fermeture des routes refait le plus souvent surface et semble être pour les citoyens souffrant le martyre, la seule et unique voie arguer pour manifester leur courroux. La route nationale 94, reliant Tlemcen à Saïda, via Télagh, a été fermée dimanche et lundi dernier, par les "taxieurs" et des dizaines de citoyens de Mezaourou ,50 km au sud de Sidi Bel Abbès, coupant la ville du reste du monde extérieur. Visiblement en colère, les manifestants ont donc bloqué la circulation automobile, au moyen de pneus brûlés, pierres, troncs d'arbres et autres objets hétéroclites, n'accordant le passage qu'aux véhicules à caractère d'urgence. ''Nous avons été contraints de procéder pacifiquement à la fermeture de la RN94, suite aux retards pris par les autorités pour le revêtement de cette route, défectueuse depuis plus de 05 ans et aux engagements non tenus de nos premiers responsables qui nous ont promis monts et merveilles", lançaient les protestataires. Cette action n'a pas été sans conséquences sur les usagers de la route notamment les automobilistes ayant éprouvé toutes les peines du monde en détournant les lieux, dans le but de rejoindre leur destination. Le chef de Daïra de Télagh, le maire de Mezaourou, les représentants des secteurs de wilaya concernés, se sont rendus sur les lieux pour entretenir la voie du dialogue. Mais en vain.