SIDI BEL ABBES : L’ex-maire et un Conservateur foncier sous mandat de dépôt

Le juge d'instruction près le tribunal de Télagh, a placé sous mandat de dépôt, au cours de cette semaine , l'ex-maire de l'APC de Sidi Bel Abbès, d'obédience FLN, en l'occurrence Mr Boumelik, un conservateur foncier ainsi qu' un notaire , originaire de la ville de Sedrata, wilaya de Souk Ahras, impliqués dans l'affaire scabreuse du manège, source d'une grande polémique ayant fait couler beaucoup d'encre et de salive et ébranlé la société civile qui n'avait de cesse ,réclamé la récupération du terrain du parc d'attraction en question, et dont la concession étalée sur 20 ans ,aurait été approuvée à l'unanimité en 2005 -2006 ,lors d'une session extraordinaire de l'assemblée populaire communale, au profit d' un investisseur de l'extrême Est. Les mis en cause, notamment le maire du dernier mandat(2012 -2017) selon notre source, seraient accusés d'abus de pouvoir, de dilapidation de deniers publics et faux et usage de faux, dans ce scandale dit ''du manège de Sidi Bel Abbès '', sis au quartier Bouazza El Gherbi ,couvrant une superficie totale de 08 hectares et de surcroît ,traversé par l'Oued El Maleh, un affluent de l'oued Mekerra.