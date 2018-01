SIDI BEL ABBES : L'APC de Marhoum bloquée

Selon des membres de la société civile, ceux du mouvement associatif ou de simples citoyens de Marhoum, 110 km au sud de Sidi Bel Abbès, leur A.P.C traverse actuellement une phase critique en raison du blocage dont elle fait l'objet depuis les dernières élections municipales du 23 novembre dernier. ''Cette situation délicate, lance certains d'entre eux, au bout du fil, risque de donner un coup de freins au développement local et/ou menacer la contribution de l’état en matière de finances, du fait que cette assemblée fraîchement désignée, fait face à une crise sans précédent, caractérisée par des contextes de dissensions et de divergences violentes et autres comportements contradictoires". D'autres locuteurs ajoutent :"trois réunions présidées par le P.A.P.C, d’obédience R.N.D, ont pourtant été tenues mais sans pour autant parvenir à élire, ni ses adjoints ni encore les présidents de trois commissions et ce, faute de terrain d'entente". Pire encore, la tension est montée ces jours d'un cran après que 02 membres du parti El Moustakbel et autant d'autres d'El Fadjr ont rallié les 04 membres du vieux parti unique afin de former une coalition dirigée par le P, A.P.C sortant, et s'opposer à toute tentative exercée par le nouveau maire qui détient 05 sièges et qui aspire aux tendances de favoritisme. ''Nous réclamons l'égalité des chances, soulignent les 08 membres du pôle en question, des membres de l'exécutif et des présidents de commissions, mais nous nous sommes jamais opposés à la désignation du maire ou à l'essor de la commune. Nous privilégions l'intérêt général sur l'intérêt personnel". Les citoyens eux exigent l'intervention du wali, seul habilité à couper court à toutes les spéculations.