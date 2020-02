SIDI BEL ABBES : Journée des zones humides réussie au lac Sidi Mohamed Benali

Placée cette année 2020 sous le thème ''zones humides et biodiversité'', la journée mondiale des zones humides, coïncidant avec le 2 février de chaque année, a été organisée par la conservation des forêts en coordination avec la direction de l'environnement et des énergies renouvelables, et commémorée au bord du lac de Sidi Mohamed Benali, dans les alentours immédiats de Sidi Bel Abbès. Étaient présents, un cadre du ministère de l'environnement et des énergies renouvelables, des élus APW, les représentants de DSA, de la chambre agricole, de la direction des ressources en eau, ceux du commerce, de l'ONA, de la pêche, de la chambre d'industrie artisanale, des membres de l'organisation locale des scouts musulmans, des membres actifs de ''jeunesse volontaire'', de nombreux élèves de différents établissements scolaires. L'occasion étant propice, diverses et louables activités y ont été programmées. Des séances d'information et de sensibilisation sur les zones humides, appuyées par des cours d'initiation au dessin ,des expositions photographiques inhérentes à l'eau , aux plantes et à ces dizaines d'oiseaux migrateurs respirant la vie dans ce site enivrant et enchanteur; puis une course cycliste et enfin une action de reboisement.