SIDI BEL ABBES : Installation du chef de Sûreté de wilaya

Le commissaire divisionnaire Abderrahmane Bouchenab, a été installé, mercredi dernier, dans ses nouvelles fonctions de chef de Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, succédant ainsi à Mr Djillali Tahouri, appelé à d'autres fonctions. La cérémonie d'installation, rehaussée par la forte présence des autorités civiles, militaires et judiciaires, à leur tête le Wali, ainsi que les représentants de la société civile de Sidi Bel Abbès, a été présidée par le représentant personnel du D.G.S.N, en l'occurrence, le contrôleur de police et directeur central chargé du sport et de l'action sociale au sein de la Direction Générale de la Sûreté Nationale.Le nouveau chef de la Sûreté Nationale s'est engagé solennellement, à exercer ses fonctions dans le respect absolu des lois républicaines, et à déployer davantage d'efforts afin de préserver la sécurité du citoyen et de ses biens.