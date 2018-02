SIDI BEL ABBES : Il pleut dans les classes de l'école ‘’Khettab Ahmed’’ !

Des parents d'élèves, tuteurs et les 08 enseignants de l'école primaire Khettab Ahmed de Mezaourou, 50 km au sud de Sidi Bel Abbes, ne savent plus, en ces temps pluvieux ,à quel saint se vouer'',en raison annoncent -ils avec déception et amertume, des eaux de pluie qui ruissellent dans les salles de classes, en s'infiltrant du plafond apparemment défectueux avec les fuites dont il souffre. Un des professeurs de cette école ayant requis l'anonymat souligne qu'ils exercent leur travail dans des conditions défavorables et 'en dépit de toutes leurs plaintes et doléances, la piteuse situation des classes n'a pas changé d'un iota du fait que les travaux de leur rénovation n'ont jamais été lancés.’ Des que la pluie fait son apparition, les défauts sont immédiatement dévoilés, a renchéri une autre enseignante, ce qui nous contraint à placer des sceaux dans les classes pour empêcher les eaux de ruisseler dans les salles pédagogiques. Nos élèves se mettent vite du bon coté pour éviter les flaques d'eau et ne pas se mouiller». Appelé pour d'amples renseignements, le maire nous apprendra que cette situation ne ferait que perdurer, à cause du blocage que connaît l'À.P.C de Mezaourou, depuis les élections communales du 23 novembre 2017, restant au demeurant, victime du climat de mésentente vécu entre les membres."Mais ces travaux d'aménagement tant attendus, seraient exécutés dans les prochains jours", dira--t-il tout rassurant.