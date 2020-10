SIDI BEL ABBES : Formation en aquaculture pour 18 agriculteurs

Ce stage d’apprentissage, selon la même source, ayant duré 5 jours, du 4 au 8 octobre en cours, s’est déroulé au niveau d'une ferme typiquement édifiante, située dans la commune de Tilmouni, 11 km à l'est du chef-lieu de wilaya. Son programme comportant une batterie de séances, s’est reposé essentiellement sur des enseignants d'ordre théorique, devant mener les bénéficiaires, possédant tous des bassins d'irrigation, à s'impliquer sur le terrain et verser dans l'élevage aquacole, instauré dans le secteur de l' agricole. L'encadrement apparemment réussi, à été assuré par les services de la direction de la pêche er des ressources halieutiques de la wilaya, en étroite collaboration avec l'école technique de formation à la pêche maritime et à l'aquaculture de Ghazaouet, wilaya de Tlemcen, rappelle-on. L'objectif de ce regroupement serait aussi d'encourager les agriculteurs concernés, à ensemencer leurs bassins d'irrigation, de poissons et ce, en enrichissant les eaux en éléments organiques adaptés et nutritifs, d’origines différentes, à utiliser comme engrais. C'est l'occasion propice pour s'attacher au secteur de la pisciculture, riche en déchets de poissons et utile en matière de fertilisation naturelle des cultures, remplaçant les engrais artificiels. De ce fait, ces procédures serviraient à réduire l'usage classique des insecticides et autres produits nocifs à l’environnement, conclut la même source, rappelant que les éleveurs sont appelés à s'intéresser davantage dans l'élevage alléchant des poissons d'eau douce revêtant un apport considérable. Une autre session de formation similaire est prévue pour la fin du mois en cours.