SIDI BEL ABBES : Formation de 19 policiers dans la langue des signes

Afin de pouvoir consolider les principes fondamentaux de la police notamment celle de la proximité et se charger d'une manière appropriée des doléances et préoccupations citoyennes, sans exception aucune , les services sociaux de la sureté de wilaya de Sidi Bel Abbès ,en collaboration avec la DASS, viennent de lancer une seconde session de la formation de la langue des signes au profit de pas moins de 19 agents de police, a indiqué un communiqué de la cellule de l'information et des relations publiques. Ces derniers ,selon le communiqué, seront bien sûr, chargés de l'accueil , la réception et l'orientation du public, au niveau des structures de la Sûreté de wilaya, de daïras et urbaines. Cette session de formation spécialisée aura lieu au niveau du centre des sourds-muets où les 19 policiers devraient bénéficier de l'abécédaire du langage dit des sourds-muets, appuyés essentiellement sur les signes et les gestes. La Direction générale de la sûreté nationale, pour rappel, a de tout temps, accordé une attention particulière à cette couche sociale handicapée de sourds-muets et même de malentendants.