SIDI BEL ABBES : Femme rurale revendique local

Lors de la célébration à Sidi Bel Abbès de la journée mondiale de la sécurité mondiale, tenue à l'université ‘’Djillali Liabes’’, plusieurs femmes présentes devant le stand de l'association de la femme rurale et du développement local ont tenu à faire part de leur désarroi, face à l'inexistence d'un local de travail. "Nous sommes actuellement 29 femmes, membres de ladite association locale, dont 09 adhérentes titulaires, dira la présidente, Mme Harkat. En adhérant à l'association, nous nous sommes engagées à nous consacrer bénévolement, c’est à dire sans aucune contrepartie financière, à diverses activités rentrant dans le cadre de l'édification du développement national, en y apportant toute notre contribution déterminante". "Néanmoins, ajoute-elle non sans regret, l’ensemble des produits artisanaux, alimentaires ou informatifs se font chez moi, au domicile familial, à cause du manque d'un local". A une question de savoir si elles s'étaient rapprochées des services de la wilaya, la présidente de l'association et ses collaboratrices déclarent avoir saisi à maintes reprises l'ex-wali de Sidi Bel Abbes, en l'occurrence Mr Saci Abdelhafidh qui '' avec ses beaux discours, nous avait promis monts et merveilles, mais en vain, ont-elles souligné, la délivrance tarde à voir le jour.