SIDI BEL ABBES : Enquêtes sociales en milieu urbain

Les commissions présidées par les chefs des daïras, ont entamé des enquêtes d'ordre social, dans les "zones d'ombre "enclavées, sises en milieu rural piètrement peuplé et ce, en vertu des recommandations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ces tournées y sont effectuées pour assurer aux habitants visités, les services nécessaires en termes d’eau, d’énergie électrique et de routes. Cette stratégie rentre, selon des sources concordantes, dans le cadre des principes du projet de modernisation rurale ,tel que définit par le président algérien, à savoir la participation concrète de la classe paysanne, la prise de conscience de sa propre responsabilité dans la promotion économique et sociale.