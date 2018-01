SIDI BEL ABBES : Encore, 10 blessés dans un accident à Téfessour

Dimanche dernier, au matin, un grave accident de la circulation est survenu sur le C.W 48, reliant Ouala à Taoudmout, à l'extrême sud-est de la wilaya de Sidi Bel Abbès, apprend-on de source autorisée. Un bus de transport scolaire de la commune de Tefessour, relevant de la Daïra de Mérine, après avoir emmené des élèves scolarisés aux lycées de Télagh, a été heurté par une voiture "Accent'', dont le conducteur aurait perdu le contrôle à cause du verglas et de la neige. L'accident qui a eu lieu à quelque 05 km de la commune de résidence, a fait10 blessés, selon notre source, dont 03 filles, originaires du chef-lieu de wilaya, PEM de leur état au CEM de Téfessour. Les 10 blessés ont tous été évacués par les agents de la protection civile vers la polyclinique de Mérine et les U.M.C de l'E.P.H de Télagh, pour diverses lésions corporelles et autres fissures.