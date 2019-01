SIDI BEL ABBES : Élimination de deux terroristes

Les éléments des forces de l'A.N.P, en cantonnement dans la région sud de la Wilaya de Sidi Bel Abbès, ont, lors d'une embuscade concluante, tenue mercredi dernier, au lieu dit "Chaâbat El Bia'', relevant de la Daïra de Mérine, abattu deux dangereux terroristes et récupéré deux fusils automatiques de type Kalachnikov et des chargeurs garnis, au grand soulagement de la population locale. Les deux criminels, dont les dépouilles ont été déposées à la morgue de l'E.P.H Haddid Aïssa de Telagh, ont vite été identifiés. Il s'agit en l'occurrence de Béhilil Khélifa alias Khabab, un quinquagénaire de Mérine qui avait rejoint le maquis en août 2008 et Nasri Houari dit Oussama, 37 ans, originaire de Oued Sbaâ, Daïra de Ras El Ma, qui avait rallié les groupes terroristes en 2009. Cette opération salutaire, réussie par les forces de l'A.N.P, confirme encore une fois, leur ferme détermination à éradiquer ces groupes résiduels de terroristes en activité, dans cette région boisée, à relief accidenté.

Pour rappel, les mêmes éléments des forces de l'A.N.P avaient éliminé le terroriste Ghanem Attaoui, de Oued Sbaâ, dans la même zone sus-indiquée.