SIDI BEL ABBES : Electrification solaire de 500 foyers isolés

Le projet ambitieux de ces installations photovoltaïques a d'ailleurs porté ses fruits et vu son premier modèle se réaliser, au profit de familles nécessiteuses, au lieu dit ''Bennacer'',dans la commune de Redjem Demmouche, daïra de Ras El Ma,110 km au sud-ouest de Sidi Bel Abbès, faisant même l'objet ,le 17 octobre 2020 ,d'une visite satisfaisante du wali , Mr Limani Mustapha qui s'en est réjoui. De son côté, le directeur du secteur concerné a expliqué au téléphone que l'opération d'électrification par énergie solaire photovoltaïque ne toucherait que les zones d'ombre non connectées aux réseaux d'électricité et du gaz, tout en assurant la mise en marche du téléviseur, réfrigérateur 24/H, de 6 à 8 lampes d'éclairage, et quelques autres prises électriques. Pour le gaz, poursuit notre interlocuteur, nous avons opté pour la solution individuelle, appuyée par la pose d'une batterie de 2×5 p35 (une bouteille de gaz propane de 35 kg a l'équivalent de 3 bouteilles de gaz butane). Ces installations prévues assurent aux bénéficiaires une autonomie de plusieurs mois."L'énergie solaire serait devenue aujourd'hui, l'une des premières sources d'énergie renouvelable au monde. Elle est inépuisable, disponible partout et ne produit ni déchet ni gaz à effet de serre», conclut Mr Yazid Zanouch.