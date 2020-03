SIDI BEL ABBES : Distribution irrationnelle de lots de terrain à Hassi Daho

Les habitants de la commune de Hassi Daho, 15 km au sud de Sidi Bel Abbès, notamment les dizaines de postulants aux lots de terrains à bâtir ne cessent de faire part de leur mécontentement et de crier à l'injustice pure et simple, suite à la répartition des logements ruraux, qu'ils considèrent irrationnelle et non conforme à la réglementation en vigueur. "La distribution de 84 lopins dont la moitié destinée au profit de la localité de Bouaïche, diront des intervenants, n’a pas été du goût des prétendants. Sa répartition inconvenante, n'a d'ailleurs fait que des mécontents "!D'autres plaignants ajoutent:" la procédure dont nos élus ont fait usage est absurde, illogique. Ce qui aurait créé un climat de colère générale parmi la population, nous contraignant à organiser un mouvement de protestation". D'autres pères de familles ont vite pointé du doigt les membres de la commission de traitement des dossiers déposés: "ils auraient du procéder au tirage au sort pour assurer l'impartialité et éviter tout débordement".