SIDI BEL ABBES : Distribution de 70 logements à Teghalimet

70 chefs de familles de Téghalimet, chef-lieu de commune ,40 km au sud de Sidi Bel Abbès, de surcroît ,issus de couches sociales défavorisées, ont vécu ce samedi, et à 04 jours du mois sacré de Ramadhan, une ambiance de fête et d'allégresse appuyée de you-you qui fusaient de partout.et pour cause: Ils viennent d'obtenir les clés pour aller enfin occuper autant de logements sociaux locatifs réalisés pourtant à 100 % depuis des années, a-t-on appris de source fiable. Cette distribution de 70 unités de LSL dont 07 accordés aux familles victimes du terrorisme. Selon le P.A.P.C, celle ci a été basée, bien sûr, sur les mêmes conditions requises par la réglementation et a fait l'objet d'une étude approfondie sur les centaines de dossiers déposés auprès des services concernés.