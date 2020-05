Le wali de Sidi Bel Abbès, Mr Limani, a présidé lundi dernier, une louable cérémonie de remise des clés de 20 bus destinés exclusivement au transport scolaire. Ces moyens de transport tant attendus, ont été distribués à 18 communes des 52 que compte la wilaya et permettraient aux enfants scolarisés, notamment ceux des zones éloignées, de rejoindre le banc de l'école et poursuivre leurs études sans encombres. Les clefs et autres documents administratifs ont été remis aux conducteurs.