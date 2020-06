SIDI BEL ABBES : Deux violents feux de forêt enregistrés à El Attouche

Un violent incendie de forêt s'est déclaré, vendredi 12 juin 2020 au lieu-dit El Attouche, relevant de la daïra de Tessalah, 16 km au nord de Sidi Bel Abbès, apprend-on d'une source autorisée. Les agents forestiers sont intervenus promptement au moyen de 4 véhicules "stations" ,12 pompiers et 2 véhicules de liaison, en contribution efficiente des éléments de la protection civile équipés également des moyens nécessaires de lutte contre le feu et ce en présence, sur les lieux, du conservateur des forêts, du directeur de la protection civile de la wilaya de Sidi Bel Abbes , des responsables et élus locaux et autres agriculteurs de la promiscuité, a-t-on appris de source autorisée. Les intervenants sont parvenus tant bien que mal à maîtriser le sinistre, en raison du relief accidenté. Le feu maîtrisé et attisé sans doute par un vent chaud, aurait repris tôt le matin de samedi, mais maîtrisé complètement par d'autres intervenants. Une section de piquet d'alerte relevant de la conservation des forêts se trouverait sur les lieux, conclut la même source, soulignant que le bilan relatif n'a pas encore été établi.