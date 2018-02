SIDI BEL ABBES : Deux morts et un blessé sur la RN 95

Un grave accident de la circulation est survenu, dans l'après midi de mercredi dernier, sur la R.N 95, reliant Sidi Bel Abbès à Ras-El-Ma, faisant deux morts sur le coup et un blessé, a-t-on appris de source autorisée. Un camion de marque Hyundai et un véhicule de tourisme de marque Hyundai I10, suite à une manœuvre dangereuse à hauteur d'un virage, se sont violemment télescopés, selon la même source. Les deux occupants de la voiture, en l'occurrence K.A, 32 ans et son accompagnateur B.S 36 ans, originaires des wilayas de Chlef et Ain-Defla, ont trouvé la mort sur le coup. Quant au conducteur du camion, un commerçant de 50 ans, répondant aux initiales de K.M, a été grièvement blessé. Ce dernier sera évacué vers les U.M.C de l'E.P.H de Télagh par les agents de la protection civile puis transféré au CHU Hassani Abdelkader de Sidi Bel Abbès. Les dépouilles mortelles ont été déposées à la morgue du même établissement hospitalier. Les éléments de la gendarmerie nationale de Moulay Slissen ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de ce drame routier.