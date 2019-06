SIDI BEL ABBES : Des syndicalistes protestent devant la Direction de l’éducation

Le jeudi 13 Juin 2019, la tension a fini par monter d'un cran au niveau du siège de la Direction de l'Éducation de la Wilaya de Sidi Bel Abbes où plusieurs syndicalistes de l'UNPEF ont organisé un sit-in, en criant à la violation de la règlementation en vigueur, la politique de discrimination et au non-respect des dossiers inhérents aux dossiers des candidats aspirant à la promotion. Tout au long de leur mouvement, lés protestataires n'ont cessé de revendiquer un brin de dignité en leur faveur pour accomplir honnêtement leur noble mission et demander au DEW, agissant sous l'autorité du Ministère de l'Éducation Nationale, d’animer, de coordonner d'assister le suivi de l'ensemble des activités pédagogiques d'une part, et de respecter d'autre part, les modalités d'exercice du droit syndical. Certains des manifestants en colère, ont fait même part de diverses formes de harcèlement, d’abus de pouvoir et d’illégalité, dont ils étaient victimes de la part de responsables de services de ce secteur sensible, notamment en matière de droit à la promotion ou à l'attribution de postes adaptés au personnel comme stipulé par la loi.