SIDI BEL ABBES : Des produits agricoles exportés vers les Emirats et la Libye

Dans le cadre des conventions d’exportation des produits agricoles et agroalimentaires signés entre l’Algérie, les pays voisins et du Golfe, la wilaya de Sidi Bel-Abbès a réussi à exporter de grandes quantités de pommes de terre et d’oignons rouges. Les responsables de la D.S.A déclarent avoir pris toutes les mesures nécessaires à l'accompagnement et au contrôle des grands producteurs de la pomme de terre et l’oignon rouge, spécialisés dans l’exportation de leurs produits vers les Emirats Arabes- Unies et la Libye. Selon eux, une première quantité de 2400 quintaux d’oignon rouge était exportée vers la Libye. La semaine dernière, 1000 autres quintaux du même produit étaient exportés vers les Emirats Arabes- Unis. La 2ème opération porte sur l’exportation de 1500 quintaux d’oignons rouges, et 500 quintaux de pommes de terre vers le même pays du golfe, une expérience qui vise à encourager les fellahs de divers produits agricoles et agroalimentaires à exporter les produits prisés aux marchés étrangers, et développer la chaîne d’exportation, à adopter conformément aux normes et aux conditions exigées par le commerce international.