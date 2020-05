SIDI BEL ABBES : Des milliers de policiers mobilisés pour l'Aïd El Fitr

En prévision de la fête religieuse de l'Aïd El Fitr laquelle a coïncidé cette année, avec la propagation ravageuse de Covid-19,les services de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont élaboré un plan sécuritaire concluant qui repose sur plusieurs volets dont les campagnes de sensibilisation et d'information sur les risques et les menaces qui guettent la santé du citoyen, la protection des biens, la lutte contre la criminalité ainsi que l'insistance sur le respect absolu des mesures exceptionnelles relatives au confinement partiel, instauré depuis près de 3 mois, rapporte un communiqué émanant de la cellule d'information et des relations publiques. A cet effet ,ajoute le communiqué, les éléments des forces de police, tous grades confondus, ayant renforcé leurs rangs en moyens humains et matériels, avant, pendant et après la fête religieuse, régulent la circulation piétonnière(la circulation automobile étant suspendue)suivant leurs compétences territoriales et ce en vertu des instructions visant à endiguer la propagation de la pandémie Covid-19. Les points de contrôle ont été également renforcés dans le but d'appliquer ou de faire appliquer les mesures liées au respect des horaires du confinement sanitaire et au contrôle des autorisations attribuées aux tenants de services publics.