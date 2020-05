SIDI BEL ABBES : Des kits alimentaires à 400 travailleurs de Nadhif.com

Dans le cadre des élans de solidarité initiés ici et là, à Sidi Bel Abbès, une louable action d'aide et de bienfaisance, a été accordée en fin de semaine dernière ,au profit des ouvriers de L'EPIC Nadhif.com. Ces derniers, au nombre de 400 ,ont bénéficié chacun d’un kit alimentaire évalué à 6000,00 DA, lors de deux grande cérémonies de distribution, effectuées successivement les mercredi et jeudi , après la rupture du jeûne, en présence des responsables de l'Epic Nadhif.com ,notamment son directeur .Ces packs alimentaires contiennent des produits de première nécessité dont la semoule, la farine, du sucre, café , riz, des légumes secs, de l’huile de table et du lait en poudre. 50 employés de Nadhif.Com de Sidi Bel Abbès dont des cadres mais aussi des chefs d'associations caritatives, se sont chargés bénévolement du bon déroulement des deux opérations de distribution, en réussissant à prouver sur le terrain que la solidarité envers les familles démunies, surtout au mois sacré de Ramadan, est ''monnaie courante ".