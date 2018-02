SIDI BEL ABBES : Des habitants de Bir-Hmam bloquent la RN 104

Après avoir empêché, dimanche, les enfants de rejoindre les bancs du lycée, des citoyens de Bir-Hmam ont bloqué la route nationale RN104 qui traverse leur localité, au moyen de pierres et d'autres objets hétéroclites, afin d'attirer l'attention des élus et responsables locaux et de donner un impact à leur revendication. Aussitôt arrivés sur les lieux, le Chef de Daïra de Marhoum, le maire de Bir Hmam et les éléments des services de l'ordre, sont parvenus à maîtriser la situation et persuader les protestataires à revenir à la raison, en procédant à la réouverture de la route. Le premier responsable leur aurait annoncé la visite imminente d'une commission mixte de Sidi Bel Abbès, chargée d'étudier leurs préoccupations, d’une manière approfondie.