SIDI BEL ABBES : Des familles rejoignent leurs fermes agricoles pour le confinement sanitaire

En cette période pandémique exceptionnelle, caractérisée par la propagation cavalante de Covid-19 laquelle fait craindre le pire, plusieurs familles de la wilaya de Sidi Bel Abbès et notamment ceux de la partie Sud, n'ont rien fait de mieux ces jours de printemps, que de rejoindre leurs anciennes fermes agricoles pour observer le confinement sanitaire, apprend -on de sources concordantes. Bravant donc la peur des terroristes encore en activité et fuyant le vacarme des villes deux familles de Mérine ont choisi ces derniers temps, de se rendre avec leurs enfants à leur ferme agricole dite "Sigura" , à quelques encablures de Mérine, 60 km au sud de Sidi Bel Abbès, alors que d'autres familles de la tribu Noual de Télagh, ont fait de même, en ralliant la zone boisée d'El- Manzah,80 km du chef-lieu de wilaya. "Ces lieux de prédilection, de merveilleuses zones forestières ,mis à l'abandon depuis longtemps, dira un responsable au téléphone, leur offrent un spectacle enivrant , servent de lieux de détente et de relaxation, mais aussi et surtout d'un confinement sanitaire idéal".