SIDI BEL-ABBES : Des citoyens ferment la mairie de Téfessour

En ce premier jour de la 3ème semaine de décembre 2020, les élus locaux et autres agents de l'administration de l'APC de Téfessour, daïra de Mérine, 100 km au sud-est de Sidi Bel Abbès ont été interdits d'accès à la mairie, apprend-on d’une source fiable. Et pour cause, des citoyens mécontents ont procédé tôt le matin à la fermeture pure et simple de son siège exigeant aux premiers responsables et élus locaux de donner satisfaction à leurs revendications dont: la distribution des 40 logements réalisés pourtant depuis près de 10 ans ; une ambulance médicalisée au profit du centre de soins ,en remplacement à celle qui serait en panne depuis longtemps ; la couverture du réseau Mobilis dont le matériel et notamment l'antenne sont pourtant posés sur la toiture de l'APC. Certains habitants et membres de la société civile, diront qu'ils ont été contraints de recourir à cette action regrettable pour avoir été, de tout temps, arrosés par les promesses mensongères et les beaux discours des élus. Le chef de la daïra et ses proches collaborateurs se sont rendus sur les lieux dans le but d'apaiser les esprits réchauffés et prier les protestataires de revenir à la raison.