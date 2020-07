SIDI BEL ABBES : Des cheikhs de la chanson traditionnelle revendiquent leurs indemnités

A l'issue de l'arrêt forcé de leurs activités musicales, dues à la pandémie de Covid-19, des cheikhs de la wilaya de Sidi Bel Abbès, connus dans le domaine de la chanson traditionnelle, jouée à la gasba, attendent désespérément et depuis longtemps, l’octroi de leurs indemnités, apprend-on d'une source concordante. "Nous n'avons jamais perçu ces aides financières, diront Cheikh Tahar et cheikh Saouli de Marhoum, à l'extrême sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, et ce malgré toutes les promesses données par les premiers responsables du secteur". D'autres chanteurs de Raï traditionnel renchérissent :" Nos responsables ont pourtant déclaré avoir désigné des commissions de haut niveau, en vue d'étudier judicieusement les dossiers déposés et de veiller à l'attribution de ces primes, au profit des artistes, toutes catégories confondues, affectés par les effets douloureux de Covid-19.Néanmoins tous nos appels à l'aide, demeurent peine perdue"