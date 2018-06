SIDI BEL ABBES : Démantèlement d’un groupe de soutien aux terroristes

A l'issue d'une enquête approfondie et d'intenses investigations, quatre individus d'Oued Sbaâ, 75 km au sud de Sidi Bel Abbès, viennent d'être arrêtés par les éléments de la gendarmerie nationale de Sidi Bel Abbès pour aide et soutien au groupe terroriste résiduel encore en activité dans la région, apprend-on d’une source bien informée. Les mis en cause, selon la même source, seraient même impliqués de complicité directe dans l'atroce assassinat, au 3ème jour du mois sacré, de deux sexagénaires: B.S, ancien agent communal, devenu muezzin bénévole à la mosquée Khaled Ibn Walid de la localité et son voisin GH, un ex-garde communal. Présentés par devant le procureur près le tribunal, les 04 individus ont été écroués.