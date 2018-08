SIDI BEL ABBES : Découverte du corps d’un nouveau-né dans une décharge

Le corps sans vie d'un nouveau-né de sexe féminin, a été retrouvé, le mardi 07 Aout 2018 dans les ordures ménagères de la décharge publique, a-t-on appris d'un communiqué officiel de la direction de la protection civile de Sidi Bel Abbes. Vite alertés par des fouineurs, les éléments de la protection civile se sont rendus immédiatement sur les lieux, en vue de repêcher le corps frêle du bébé des ordures et le transporter à la morgue du C.H.U ‘’Hassani Abdelkader’’. Une enquête vient d'être déclenchée par les éléments des services sécuritaires territorialement compétents dans le but d'appréhender l'auteur de cet acte abominable, ayant suscité des sentiments d'aversion et de consternation.