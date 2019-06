SIDI BEL ABBES : Découverte d'armes de guerre dans 02 casemates

Ayant agi sur la base de renseignements probants, les éléments des forces de l'A.N.P en cantonnement dans la région sud de la Wilaya de Sidi Bel Abbès, en collaboration avec ceux de la gendarmerie nationale, ont réussi ce dimanche 16 juin 2019, lors d'une opération de ratissage d'envergure, à découvrir entre les communes de Taourira et Téfessour, deux casemates contenant diverses armes de guerre, apprend -on d'une source concordante. Le lot contenait 04 fusils mitrailleurs de type FM, 01 lance-roquettes RPG7 , 02 roquettes RPG 702, 01 fusil de chasse, 01 fusil semi-automatique de type Séminov, 05 obus de mortier 120 mm, 05 grenades FLG 70 lames de munitions, 49 détonateurs, ,120 mètres de cordon détonateurs, 13 chargeurs pour pistolet mitrailleur de type Klachnikov,et une bombe de fabrication artisanale. Encore une fois, les éléments des forces militaires , plus que jamais vigilants ,sont déterminés à anéantir le terrorisme sous toutes ses formes et préserver la sécurité, au grand soulagement de la population locale.