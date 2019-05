SIDI BEL ABBES : Décès d'un élève diabétique qui faisait carême

Les populations locales et riveraines de la commune de Tefessour, 100 km au sud- est de Sidi Bel Abbès, ont été fortement secouées mardi dernier, par l'annonce de la mort subite de Fekih Kadda, un élève diabétique de 16 ans, fréquentant la 3ème année moyenne, au C.E.M Hassan Abdelkader, apprend-on d'une source bien informée. Feu Kadda, connu pour sa gentillesse, sa bonté et son indulgence et surtout pour sa maladie chronique, s’était plaint tout au long de la journée, d'une forte dysenterie et des complications liées au diabète .Il a trouvé la mort au cours de son évacuation vers l'E.P.H de Télagh,50 km à l'ouest de Tefessour.Son mal, selon les médecins traitants, est d'avoir tenu à jeûner en ce mois sacré, en dépit des conseils qu'ils lui prodiguaient, pour s'abstenir à faire carême. En guise de compassion à leur désormais ex/ami, les élèves de tous les niveaux scolaires, ont observé un deuil à sa mémoire. Quant aux compositions programmées cette même journée aux 4ème A.M, elles ont été ajournées pour permettre à l'ensemble des apprenants d'assister aux obsèques.