SIDI BEL-ABBES : Cri de détresse des agences de tourisme

Après avoir chômé pendant plus de 7 mois, à cause de la propagation de la pandémie Covid 19, plusieurs chefs d'agences de tourisme de Sidi Bel-Abbès, se déclarent aujourd'hui dans l'expectative et déclarent qu'ils traversent une piteuse situation financière. "Nous avons tout au long de cette période pandémique, parcouru les rues de la ville, en effectuant le porte-à-porte, pour une éventuelle indemnisation.....mais en vain», diront certains d'entre eux, visiblement affectés, les responsables du secteur sollicités, nous demandent davantage de patience, en attendant des jours meilleurs". D'autres renchérissent : des prétendants à la Omra, aux lieux saints, ayant pourtant payé le voyage, attendent à nos jours que les frais soient remboursés. C'est du moins, chose inouïe" ! Du côté du secteur concerné, des chefs de services rappellent que l'Etat continue jusqu'à ces jours à apporter des aides pécuniaires aux entreprises et autres établissements impactés, conformément aux décisions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et ce, en leur octroyant une somme d'argent pour subsister. A cet effet, des mesures ont été prises dans le but de satisfaire ces chefs d'agences de tourisme.