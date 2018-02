SIDI BEL ABBES : Contestation de la liste des 30 logements à Bouyettas

De nombreux habitants de Bouyettas, petite et paisible localité relevant de la Daïra de Ténira, 20 km au sud de Sidi Bel Abbès, et notamment les malchanceux prétendants aux 30 logements sociaux dont la liste a été affichée hier mardi, n'ont pas cessé un moment de faire part de leur mécontentement voire même leur vive colère. A une question de connaître le mobile de leur attroupement, certains d'entre eux se sont dits lésés dans leur droit absolu bien qu'ils remplissent les critères requis, prévus par la règlementation en vigueur. "Après avoir été évincés et nos dossiers rejetés par les membres ad-hoc de la commission mixte, la Daïra de Ténira, a lancé un quadragénaire, père de famille, ‘’nous avons convenu de nous rassembler et demander le gel pur et simple de cette liste des 30 bénéficiaires de logements sociaux, une liste douteuse et hypothétique"! D'autres contestataires n'ont pas manqué de solliciter l'intervention du Wali, Mr Tahar Hachani: "étant connu pour votre sens d'écoute et de communication, nous vous prions de vous pencher sur cette liste nominative des bénéficiaires de 30 logements sociaux et de recommander l'ouverture d'une enquête, du fait que les vrais nécessiteux n'ont pas eu la chance d'être satisfaits par la dite commission de la Daïra de Tenira que nous pointons du doigt. Elle serait accusée de tous les maux".