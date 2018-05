SIDI BEL ABBES: Commémoration de la mort du chahid Ayachi

Mercredi dernier, l'APC de Téfessour, 100 km au sud-est de Sidi Bel Abbès, a commémoré le 61ème anniversaire de la mort du lieutenant martyr Ayachi Abdelkrim dit Si Okacha, originaire du Douar El Hcham, dans la wilaya de Mostaganem et tombé au champ d'honneur le 02 mai 1957 au lieu dit Dar El Caïd, relevant de Taoudmout. L'événement commémoratif a été tenu au niveau du cimetière d'Aïn Nour, une zone boisée, avec tout le dispositif nécessaire au bon déroulement , en présence du directeur des anciens Moudjahidines, du président de l'O.N.M, de l'ancien Mouhafedh , cadres d'État , du chef de la Daïra de Mérine, membres de la famille révolutionnaire, des maires de plusieurs communes, fils de Chouhada ,des élèves du C.E.M de Tefessour et autres invités des quatre coins de la région. Un aperçu historique sur le défunt Si Okacha a été présenté par le PAPC de Tefessour qui rappellera que le martyr avait rejoint le maquis en 1956. Il ralliera ensuite les hauteurs montagneuses de Tlemcen puis celles de Sidi Bel Abbès, en compagnie du capitaine Farradj et du lieutenant Abdelhadi. Si Lakhdar, Hadj Moulay, Hamlat et Hadja Kheïra, anciens combattants de guerre, ont, tour à tour, apporté leur témoignage sur le parcours héroïque du lieutenant Si Okacha ainsi que ses qualités, appelant les jeunes présents sur les lieux, à s'en inspirer. Il tomba au champ d'honneur le 02 mai 1957, avec deux compagnons à Dar El Caïd, dont une héroïne dénommée Zahia. 17 autres maquisards furent également arrêtés et emprisonnés.