SIDI BEL ABBES : Commémoration de l'assassinat des 11 enseignantes

Le wali de Sidi Bel Abbès, Mr Limani, le P/ APW , les autorités locales, civiles et militaires, les membres des sociétés civiles, ceux de l'organisation locale des victimes du terrorisme ainsi que les représentants des organes de la presse, se sont rendus, ce dimanche 27 septembre 2020, au niveau de la stèle commémorative de l'assassinat des 12 enseignants dont 11 innocentes femmes, érigée dans la commune de Ain Aden, 30 km à l'est du chef-lieu de wilaya, pour une cérémonie émouvante de recueillement des martyrs du massacre du 27 septembre 1997. 23 ans après, alors que l'Algérie profonde se trouvait en proie à une spirale de violence sans précédent, 12 instituteurs dont 11 femmes originaires de Sfisef, Mustpha Benbrahim, Kaïd Belarbi et Sidi Bel Abbès, de retour au domicile familial au moyen d'un Karsan, à l'issue d'une journée de labeur, furent surpris par un groupe terroriste ayant monté un guet-apens à hauteur d'un virage dangereux, sur le territoire de la commune de Ain Aden, en ordonnant au conducteur de s'arrêter. En dépit de leurs cris d'horreur et de prière, Naïma, Amina, Fatima, Hafidha, Zohra, Rachida et les autres, seront toutes passées atrocement à l'arme blanche, l'une après l'autre, devant le regard médusé du conducteur, seul rescapé. Cette terrible et ignoble boucherie restant encore gravée dans la mémoire collective, replongeant chaque année, à la même date la population locale qui s'en souvient encore, dans le spectre de l'émoi et la consternation. Selon des riverains, le ciel se serait assombri, laissant subitement place à de violents orages, accompagnés d'une pluie diluvienne et d'une tempête de grêle apocalyptique...