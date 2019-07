SIDI BEL ABBES : Climat de mésentente enflammée à l'APC d'Oued Sbaâ

Les 08 membres qui formeraient la majorité absolue au sein de l' APC à vocation pastorale, accusent le maire incriminé, de verser actuellement dans la mauvaise gestion et lui reprochent d'abus de pouvoir, de leur mise à l'écart, de prises de décisions unilatérales et improvisées, allant jusqu'à l'impliquer dans des affaires de corruption, de faux et usage de faux et d'attribution de projets de manière non conforme à la législation. Les requérants déclarent avoir de tout temps réagi pour l'intérêt général mais leur bonne action est la plus souvent vouée à l'échec à cause des effets de pressions et autres contraintes morales exercées par la hiérarchie administrative relevant de la Daïra de Ras El-Ma. Soulignant dans leur missive qu'ils ne perçoivent plus la rémunération mensuelle de service, les plaignants auraient d'ores et déjà adressé des lettres aux services sécuritaires et judiciaires afin d'intervenir et de mettre un terme à ce litige qui ne ferait qu'entraver le bon fonctionnement des affaires municipales.''Si aucune suite n'est accordée à notre appel, nous serons contraints de recourir prochainement à la tenue d'un sit-in devant le siège de la wilaya'', concluent-ils.