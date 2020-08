SIDI BEL ABBES : Chute mortelle d'un septuagénaire du 5ème étage

Un septuagénaire répondant aux initiales de S.M est mort ce mardi 11 août 2020, après avoir fait une chute du 5ème étage d’un immeuble de la cité des 175 logements du quartier populeux ''Rocher'' de Sidi Bel Abbès, apprend-on d'un communiqué de la cellule d'information de la direction de la protection civile. Alertés par des passants, les éléments de la protection civile sont vite arrivés sur les lieux et ont transporté la dépouille mortelle à la morgue du CHU ‘’Hassani Abdelkader’’. Une enquête aurait été enclenchée pour déterminer les causes et les circonstances exactes du drame.