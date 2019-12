SIDI BEL ABBES : Célébration en avance de la journée internationale de la montagne

Célébrée le 11 décembre de chaque année, la journée internationale de la montagne a été commémorée à Sidi Bel Abbès, ce jeudi 5 décembre 2019, soit une semaine avant la date prévue, en raison déjà élections présidentielles du 12 du même mois. Placée, cette année, sous le thème ''Les montagnes sont importantes pour les jeunes", la journée commémorée sur les hauteurs du Djebel Attouche ,sis dans les alentours du Sanatorium de Tessalah ,a été rehaussée par la présence des responsables de la direction des services agricoles, de la conservation des forêts ,de la chambre de l'agriculture, de l'industrie artisanale , de l'environnement, de l'ANGEM ,des stagiaires du centre de formation professionnelle , des cadres de l'E.R.G.R et des membres d'associations et autres organisations locales.

La manifestation a été marquée par plusieurs expositions organisées par les représentants d'entreprises agricoles ''Hasnaoui, Chiali ,les apiculteurs, pépiniéristes, herboristes et producteurs de plantes médicinales et de produits artisanaux. D'autres spécialistes du secteur n'ont pas manqué de lettre en exergue, l'importance des montagnes pour la frange des jeunes générations considérées comme des agents de changement, les leaders des jours à venir et les gardiens des montagnes et de leurs ressources naturelles menacées par le bouleversement climatique. Le thème de la journée internationale de la montagne ,entièrement réussie, aura été l'occasion de sensibiliser la forte assistance sur le rôle prépondérant que jouent les montagnes pour la vie des personnes en amont et en aval ,en étant la source de l'eau douce, de la nourriture et des loisirs.