SIDI BEL ABBES COMMEMORE LE 17 OCTOBRE 1961 : Le wali inspecte des projets à Ras El-Ma

À l'issue de la cérémonie de recueillement effectuée au cimetière communal, à la mémoire des martyrs, le premier responsable de l'exécutif de la Wilaya a rendu une visite de courtoisie au profit de l'ancien maire des années 70,en l'occurrence le Moudjahid Ghali Mohamed dit communément ''Zaïm",souffrant depuis longtemps d'une maladie. Dans la commune de Redjem Demmouche, la forte délégation, en compagnie des membres de la famille révolutionnaire et ceux de la société civile, s'est recueillie avec grande émotion, à la mémoire des centaines de citoyens et autres patriotes ,jetés morts ou vifs pendant la guerre de libération nationale par les soldats français, au tristement célèbre puits" Bennacer''. Elle est allée ensuite visiter la première zone d'ombre occupée par des éleveurs et ayant bénéficié tout récemment de la pose de panneaux solaires munis des dispositifs nécessaires, puis la pépinière régionale de production d'aliments de bétail à base d'atriplex, avant de terminer cette étape par une visite satisfaisante de la prestigieuse école primaire "Karma Lareidj. Le wali s'est enquis, au chef-lieu de Daïra, de l'état d'avancement des fameux projets de construction confiés à 12 entrepreneurs ,les 1220 logements ayant fait couler beaucoup d'encre et de salive et la piscine semi-olympique pour lesquels il n'a pu cacher son étonnement, en raison d'énormes retards de réalisation qu'ils accusent. Par ailleurs, à Oued Sbaâ, Mr Limani a procédé, devant une nombreuse assistance, au raccordement officiel du village, au réseau du gaz de ville.