SIDI BEL ABBES : Bouyettas, détresse d'une population rurale oubliée

Bouyettas, petite et paisible localité, bâtie au pied d'hallucinantes montagnes verdoyantes, relevant de la commune de Oued Sefioune, 40 km au sud est de Sidi Bel Abbès, semble, selon ses habitants, oubliée, voire mise à l'abandon, en dépit de ses richesses considérables reposant sur l'élevage et l'agriculture et sa position géographique. Selon des représentants de quartiers, d’associations et d'organisations locales, la bourgade accuserait un énorme retard en matière de développement local et ferait actuellement face à de nombreuses carences. ''Nous nous sentons aujourd'hui coupés du reste du monde et complètement marginalisés par les élus et responsables locaux, diront certains d'entre eux non sans colère en quête d'oreille attentive au chef-lieu de wilaya, ne sachant quand ni comment sortir de leur isolement, en intégrant le village dans la dynamique du développement. D'autres ajoutent: "contrairement aux localités avoisinantes, la nôtre accuse un manque criard en terme d'aménagement urbain et d'autres commodités dites de base, à l'image des réseaux défaillants du gaz de ville ,de l'éclairage public ,du réseau routier délabré ainsi que les projets consistants de construction d'infrastructures d'intérêt public et ceux liés à la frange juvénile qui sombre dans les affres du chômage endémique et de l'inactivité. Nous lançons un ultime SOS au premier responsable de l'exécutif de la wilaya, sinon nous serions contraints de nous adresser au président de la République, fraîchement élu"!