SIDI BEL ABBES : Beaucoup de logements à Redjem Demmouche

Au moment où le logement fait courir les citadins du Nord, leur faisant vivre le calvaire, à Redjem Demmouche, relevant de la Daïra de Ras-el-Ma,110 km au sud de Sidi Bel Abbes, la quasi-majorité des citoyens se disent comblés et satisfaits par les élus et responsables locaux ayant répondu favorablement à leurs appels. "Outre les 90 logements sociaux, les 80 unités destinées à l'habitat rural groupé, achevées ou en cours de réalisation, 525 autres lots de terrains nous ont été également octroyés dans le cadre du fameux programme des Hauts plateaux initié par le président Abdelaziz Bouteflika", ont souligné certains intervenants, visiblement réjouis de la dynamique créée sur les sites de construction. "Nombreux, renchérissent d'autres locuteurs, sont donc les habitants qui ont eu le bonheur d'acquérir un toit dans la commune de l'ex-Krempel, grâce aux efforts gigantesques consentis, en matière d'habitat par l'Etat en général et nos élus en particulier que nous tenons à féliciter pour avoir relevé le défi du logement social, dans cette commune éloignée ,anciennement hostile.