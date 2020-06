SIDI BEL ABBES : Baisse sensible de la criminalité en mai

En raison d'une forte présence des forces de police dissuasives qui ont multiplié les descentes dans les endroits chauds, le nombre d'actes criminels et délictueux a sensiblement chuté durant le mois de mai dernier à Sidi Bel Abbès.169 affaires, toutes catégories confondues, ont été traitées, impliquant 221 personnes dont 38 ont été placées sous mandat de dépôt, et réparties comme suit ,selon un communiqué de la cellule de communication: 04 mandats de dépôt dans 72 affaires traitées, portant 85 arrestations pour atteinte aux personnes, 09 mandats dans 51 affaires et 60 interpellations pour infractions de finances et de biens, 03 mandats pour atteinte à la chose publique dans 19 affaires soldées par 32 arrestations, 21 mandats pour détention ou commercialisation de stupéfiants, dans le traitement de 19 affaires et 1 mandat seulement dans le volet de la famille et les bonnes mœurs parmi les 8 interpellations. Par ailleurs, et lors de 51 opérations policières, organisées ou inopinées, il s'est avéré que parmi les 1527 personnes arrêtées puis interrogées ,70 étaient poursuivies par la justice, dont 15 ont été écrouées. Le contrôle a également ciblé 828 véhicules.