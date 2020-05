SIDI BEL ABBES : Arrestation de deux frères après 21 ans de cavale

Les éléments de la Sûreté de Daïra de Sfisef ,25 km à l'est de Sidi Bel Abbès, viennent de mettre la main sur deux malfaiteurs, et de surcroît des frères recherchés par la justice depuis 21 ans ,apprend-on d'un communiqué de la cellule d'information. Les deux frères, selon le communiqué, impliqués dans diverses affaires criminelles liées au vol, fraude et escroquerie, usurpation de fonction et émission de chèques sans provisions dans plusieurs wilayas du pays, se seraient éclipsés et perdus de vue pendant cette longue période, malgré les 22 mandats d'arrêt lancés contre eux,15 pour le premier et 07 pour le second. Ayant agi sur la base de renseignements fiables ,les mêmes éléments de la police, ayant déclenché d'intenses investigations, tout en surveillant minutieusement les mouvements des deux frères criminels de passage dans leur ville natale, réussirent , ces 3 derniers jours, à les neutraliser. Ils ont été placés sous mandat de dépôt, conclut le communiqué.