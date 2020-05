SIDI BEL ABBES : Arrestation de 9 individus pour une rixe entre deux bandes rivales

Les éléments de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, notamment ceux de 14ème Sûreté urbaine, sont parvenus, tant bien que mal ces trois derniers jours, à neutraliser 9 individus âgés de 21 à 36 ans, appartenant à deux bandes rivales, a-t-on appris d'un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques. Leur arrestation fait suite à des renseignements parvenus auprès des services policiers, faisant état d'une violente rixe éclatée à coups de couteaux et de sabres ,entre deux bandes rivales et sur un espace public de la cité des 760 logements sise à Benhamouda, ajoute le communiqué. Cette bagarre ayant fait des blessés dont un grièvement atteint, a nécessité l'intervention des éléments des forces de police qui ont réussi, en un laps de temps, à arrêter 5 membres des 2 bandes, avant de mettre la main sur les 4 autres restants. Ils seraient tous impliqués de trouble à l'ordre public.