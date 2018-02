SIDI BEL ABBES : Arrestation de 15 jeunes après le derby USMBA -MCO

Les éléments de la police relevant de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, sont parvenus tant bien que mal à maintenir, de bout en bout, l'ordre et préserver la sécurité, lors du match derby pétillant du championnat de ligue1, ayant mis aux prises, au stade du 24 février, l’USM Bel-Abbès à son rival le MC Oran, une rencontre censée être une fête entre deux clubs voisins. Aucun incident humain ou matériel, n’aurait été signalé parmi le nombre record de spectateurs des deux clubs, grâce à un impressionnant cordon sécuritaire mis en place à l'extérieur et à l'intérieur de l'enceinte du stade, selon un communiqué de la cellule. La Sûreté de la wilaya a déployé plus de 1200 éléments et mis en œuvre tous les moyens nécessaires au bon déroulement de cette rencontre tant attendue et ce, malgré le spectre de la violence qui la précédait. Dès le coup de sifflet final, certains supporters locaux, vraisemblablement mécontents de cette défaite cinglante de 05 à 02, concédée à domicile par leur fétiche équipe, auraient tenté de perturber l'ordre public. Ce qui aurait contraint les éléments des services d'ordre à procéder à l'arrestation immédiate de 15 jeunes fans, conclut le communiqué.