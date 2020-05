SIDI BEL ABBES : Arrestation de 04 dealers dont un quinquagénaire

Les éléments de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ayant exploité judicieusement de fiables informations, viennent d'appréhender 04 personnes dont un quinquagénaire, impliqués dans la détention de stupéfiants et autres psychotropes destinés à la commercialisation, en faisant usage d'un véhicule de type Peugeot 301, a rapporté un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques. Les mêmes éléments ont saisi 154 gr de kif traité,89 comprimés psychotropes ainsi qu'une pécuniaire de plus de 50000,00 DA, selon la même source. A l'issue de P.V judiciaires élaborés par les services judiciaires concernés de la SW, les 04 dealers ont été présentés par devant le procureur près le tribunal qui les a écroués.