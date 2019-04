SIDI BEL ABBES : Arrestation de 04 dealers dont 02 femmes

Agissant sur la base de renseignements, les éléments de la brigade de recherches et d'investigations (BRI) relevant de la SW de Sidi Bel Abbès, sont parvenus, à l'issue de toutes les mesures nécessaires à entreprendre contre les effets de la criminalité, à démanteler tout récemment, un réseau de trafic de drogue composé de 04 malfrats, dont 02 femmes, indique un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques. Les mis en cause, selon le même communiqué, sont impliqués de détention de drogue et de comprimés de psychotropes destinés à la commercialisation dans les quartiers de la ville puisqu'ils se trouvaient en possession d'une somme de 43 millions de centimes ,revenant certainement de la vente de ces produits néfastes ,17 grammes de Kif traité et 16 comprimés de psychotropes. Présentés par devant le procureur près le tribunal, les dealers ont été placés sous mandat de dépôt.