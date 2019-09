SIDI BEL ABBES : Arrestation de 02 jeunes dealers

Après avoir bien exploité des informations parvenues à leurs services et surveillé discrètement les mouvements de 02 jeunes dealers, les éléments des forces de police de la 7ème Sûreté Urbaine de Sidi Bel Abbes, viennent, selon un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques, de mettre un terme aux agissements néfastes de 02 trentenaires, versant dans la détention et la commercialisation de la drogue et des comprimés psychotropes.Ils ont également saisi pas moins de 213 comprimés de toutes les marques et 84 grammes de Kif traité, destinés à la vente dans la ville, a indiqué le même communiqué. Présentés par devant le procureur près le tribunal, les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt.