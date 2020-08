SIDI-BEL-ABBES : Arrestation d’un trentenaire et saisie de 19923 psychotropes

Dans le cadre de la lutte implacable menée contre la criminalité organisée, les éléments de la brigade antistupéfiants, relevant de la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, déployant sans relâche, des efforts colossaux pour endiguer la propagation du fléau du narcotrafic dans la ville, viennent de réussir un coup inédit, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de ce corps de sécurité. Ils ont neutralisé un trentenaire et saisi une quantité de 19923 comprimés de psychotropes. Cette affaire ferait suite à des renseignements fiables parvenus aux services concernés, faisant état de la présence en ville, d'un jeune qui s'adonne à la commercialisation illicite de substances classées hallucinogènes. Les mêmes éléments des forces de police, ayant enclenché une enquête et intensifié des investigations, sont parvenus à arrêter le présumé narcotrafiquant et saisi l'importante quantité de comprimés ainsi qu'une somme de 136000,00 DA. A l'issue des formalités judiciaires, entreprises par les services, le mis en cause a été présenté par devant le procureur près le tribunal qui l'a placé sous mandat de dépôt.