SIDI BEL ABBES : À quand le dédoublement de la R.N 13 ?

Telle est la question que se posent inlassablement, la population locale et notamment l'ensemble des automobilistes et des usagers de la route de la partie sud de la Wilaya."La réalisation du dédoublement de la route nationale à partir du chef-lieu de Wilaya vers Télagh, lancent de fidèles usagers de ce tronçon routier de 50 km, tarde à voir le jour, donnant lieu à des opinions partagées et d'hypothétiques spéculations au point où certains de nos concitoyens pensent que le projet centralisé en question, datant des années 80 ,aurait été renvoyé aux calendes grecques et qu'il ne serait pas lancé de sitôt ". D'autres intervenants renchérissent:" le directeur actuel des travaux publics a pourtant réagi en 2017 à nos perpétuelles doléances, sur les ondes de la radio locale, en soulignant qu'il aurait même fait des propositions sur l'enveloppe financière à la tutelle centrale permettant la réalisation du projet. Nous en attendons toujours une suite apaisante"."Il faudrait rappeler que deux à trois projets audacieux similaires ont été réalisés ces dernières années, dans les parties Ouest et Est de Sidi Bel Abbès, à l'image du trajet Sidi Bel Abbès -Sfisef ou Sidi Bel Abbès -Sidi Lahcen, diront d'anciens travailleurs du secteur qui se sentent désespérés de voir un jour cette opération soulager, un tant soit peu,les souffrances s'aggravant de jour en jour, surtout que le trajet Sidi Bel Abbès -Télagh devient de plus en plus pénible en raison des encombrements, pressions et autres bouchons qui s'y produisent à longueur d'année.